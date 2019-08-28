شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى ممدوح تعيد إحياء روائع Amy Winehouse فى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة شيرى ممدوح لإحياء أجدث حفلاتها الغنائية فى القاهرة، تعيد خلالها إحياء أشهرأغنيات النجمة البريطانية العالمية Amy Winehouse على طريقتها الخاصة، وذلك على مسرح رووم فى جاردن سيتى، وذلك فى تمام التاسعة مساء الجمعة 6 سبتمبر.

شيرى عُرفت بأول كليباتها "Can't take my eyes off of you " وتعد من أبرز الأصوات الصاعدة فى مجال الأندرجراوند بمصر، وتعتمد على تقديم "كوفرز" لأشهر الأغانى الغربى، مثل روائع الفرقة العالمية كولد بلاي وأسطورة الموسيقى الأمريكية فرانك سيناترا مصحوبة بمقتطفات من "كوفرز" لأغنيات النجمة الإنجليزية إيمى واينهاوس وأساطير الجاز مثل بيبى كينج ومايكل جاكسون، فيما يشبه مزيج سماعى غربى على الطريقة الشرقية، بخلط تلك الأغنيات مع روح المزيكا الأورينتال.