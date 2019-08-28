شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تعيد ذكريات الماضى فى مهرجان القلعة بـ "بينى وبينك مسافات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة نادية مصطفى في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقدمت نادية لجمهورها عدد من الأغاني من ضمنها "احلف بسماها" و"بيني وبينك مسافات" و"الصلح خير" و"كان مالي" وأغاني للمطربة فيروز منها "سلملي عليه".

يشار أن الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم هم "مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم".













































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