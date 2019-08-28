حسن الرداد ينشر صورة مع السقا ويتحدث عن الأخوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الرداد على الصورة قائلًا: " الأخوة رابط قوي لا يحتاج أن يكون مرتبطا بالدم". يذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.

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