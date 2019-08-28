محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر المخرج أكرم البزاوي، نجل الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه على فيس بوك، صورة لوالده مع الفنان تامر حسني، من فيلم "تصبح على خير"، وبجانبها صورة أخرى لتامر حسني.
وعلق أكرم على الصورة: "إنت مش بس بتصور بلبسي، إنت بتصور بلبس تامر حسني كمان".
وأعاد الفنان محمود البزاوي، نشر الصورة، عبر صفحته على فيس بوك، وعلق: "أنا هولع فيك واخلص".
واعتاد الجمهور على المزاح من أكرم البزاوي عن استعارة والده لملابسه، ويتفاعل الجهور معهما، ويدافع عن الفنان محمود البزاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل محمود البزاوي: "إنت بتصور بلبس تامر حسني".. ووالده: "هولع فيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.