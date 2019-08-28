نجل محمود البزاوي: "إنت بتصور بلبس تامر حسني".. ووالده: "هولع فيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المخرج أكرم البزاوي، نجل الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه على فيس بوك، صورة لوالده مع الفنان تامر حسني، من فيلم "تصبح على خير"، وبجانبها صورة أخرى لتامر حسني.

وعلق أكرم على الصورة: "إنت مش بس بتصور بلبسي، إنت بتصور بلبس ‏تامر حسني كمان".‏

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وأعاد الفنان محمود البزاوي، نشر الصورة، عبر صفحته على فيس بوك، وعلق: "أنا هولع فيك واخلص".

واعتاد الجمهور على المزاح من أكرم البزاوي عن استعارة ‏والده لملابسه، ويتفاعل الجهور معهما، ويدافع عن الفنان محمود البزاوي.