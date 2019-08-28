- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح إن التقدم للمشاركة بالدفعة الثالثة من ورشة " ابدأ حلمك" التي تقيمها فرقة مسرح الشباب متاحة حاليا بمسرحي أوبرا ملك برمسيس و المسرح العايم الصغير بالمنيل ، تسهيلا على الراغبين في التقدم للمشاركة بالورشة وذلك مواكبة لتقديم عرض تخرج الدفعة الثانية المقرر تقديمه خلال أيام من إخراج الفنان كمال عطية
جدير بالذكر ان التقدم لورشة " إبدأ حلمك" الدفعة الثالثة مستمر حتي منتصف سبتمبر القادم .
يذكر أن خريجي الدفعة الأولى من الورشة يشاركون حاليا في بطولة العرض المسرحي " بيت الأشباح " الذي يقدم حاليا علي المسرح العايم الصغير بالمنيل من إنتاج مسرح الشباب و تأليف وإخراج محمود جمال حديني .
كانت هذه تفاصيل خبر طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك" الدفعة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.