وفاء الكيلاني تنشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها تيم الحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة تجمعها بزوجها الفنان تيم الحسن، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت الكيلاني في الصورة رفقة زوجها في لحظة رومانسية، أثناء قضاء إجازتهما الصيفية بإحدى الدول الأوروبية. يذكر أن تيم حسن وووفاء الكيلاني تزوجا في شهر مايو عام 2017.

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