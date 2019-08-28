دانة الطويرش تضع طفلتها الاولى وتطلق عليها اسم “ديم”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:54 صباحاً - وضعت الفاشنيستا الكويتية دانة الطويرش، مولودتها الأولى اليوم، امس الثلاثاء، واختارت لها اسم “ديم”.

واحتفلت دانة الطويرش بقدوم طفلتها، حيث نشرت أول صورة لها، عبر خاصية الاستوري على حسابها بانستجرام، وظهر في الصورة زوجها عبد العزيز الزيد وهو يحمل الطفلة ويقبلها، لكنه حرص على إخفاء ملامحها بالكامل، وعلقت دانة على الصورة قائلة: “الحمد لله الله رزقني بمولودتي”.

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وشرحت دانة معنى الاسم الذي اختارته لابنتها اذ كتبت: “ديـم . . ☁️ جمـع ديمـة المطـر اللـي يدوم في السكـون “.