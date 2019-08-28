لجين عمران: “حين يمس الموضوع علاقتي بإبنتي أو إبني سأرد وبقسوة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:54 صباحاً - وجهت الاعلامية الاردنية لجين عمران تحية الى الاعلاميتان الاردنيتين ناديا الزعبي ورهف صوالحة وذلك بعد دفاعهما عنها بموضوع الرد على احدى متابعاتها.
ونشرت لجين عمران فيديو لـ ناديا ورهف اثناء تناولهما موضوع عنوانه “لجين عمران تهين معجبة بسبب ابنتها”.
وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة: “تحية حب و إحترام لكل من العزيزة ناديا و العزيزة رهف على رقيهن و ذوقهن في التعليق (ممتنة لهم جدا)”.
وتابعت لجين عمران: “و أنا عادةً لا أرد على التعليقات التافهة و لكن حين يمس الموضوع علاقتي بإبنتي أو إبني هنا فقط سأرد و بقسوة لأني لن أسمح لأحد على الإطلاق بأن يتدخل بحياتهم و يحكم على علاقتنا بمزاجه”.
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