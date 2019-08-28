شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. دريك يطلق كليبه الجديد Money In The Grave مع ريك روس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى دريك كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم " Money In The Grave "، وشاركه العمل نجم الراب الأمريكى ريك روس، والكليب باللونين الأبيض والأسود، وهو من إخراج ثيو سكودرا، وتوقع الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء أن العمل سيحقق نجاحا ملحوظا خلال الأيام القليلة المقلبة.

وخلال يوم واحد فقط حقق كليب "Money In The Grave" لدريك وريك روس على موقع يوتيوب نسبة مشاهدة تخطت الـ1.8 مليون مشاهدة، وهى بالتأكيد نسبة مشاهدة عالية فى وقت قصير.

Advertisements



من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)