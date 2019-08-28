شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تكشف كواليس دخولها الوسط الفنى مع أمير كرارة فى "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مى سليم من تسجيل حلقة من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على شاشة on e ومن المقرر إذاعتها خلال الفترة المقبلة، وتحدثت "مى " خلال الحلقة عن كواليس كثيرة عن مشوارها الفنى، وعن الجديد التى تقدمه خلال الفترة المقبلة، وأشياء أخرى كثيرة تحدثت عنها لأول مرة خلال البرنامج. برنامج "سهرانين" يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساء، وتدور فكرته حول سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية وفنية متنوعة، وظهر فى الحلقات السابقة العديد من النجوم على رأسهم أحمد السقا، ومحمد رمضان ومصطفى خاطر وهشام عباس واكرم حسنى وغادة عادل وأروى جودة وعدد كبير من الفنانين.

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