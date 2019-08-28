شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجد القاسم يطرب جمهور محكى القلعة بأغاني فايزة أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب مجد القاسم، حفل غنائى ضمن مهرجان محكى القلعة السنوى والذى يقام حاليا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

مجد بدأ الحفل بأغنية "بأمر الهوي" وسط هتاف كبير من الجمهور وبعدها قدم أغنية" بتسأل عليا" للمطربة فايزة أحمد وقدم عدد كبير من أغانيه منها" من هنا بدء الهوا" وغمض عينك، كلمتك، قالو البعيد عن القلب وغيرها .

وقال مجد أنه سعيد بوجوده وغنائه ضمن مهرجان القلعة وشرف كبير له الوقوف على هذا المسرح .

من ناحية أخرى يضع مجد اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "باقة ورد" والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم؛ باسم منير، سيد راضى، محمود شوقى، أسامة نصر، وريمون فايق.

ويستعد مجد القاسم لإحياء حفل غنائى يوم 6 من شهر سبتمبر المقبل فى مدينة دهب فى وسط جبل طويلات، التى ستقام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة .





































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