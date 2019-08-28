شاهد.. فيفي عبده وفي وصلة رقص على اغنية عراقية

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده فقطع فيديو راقص جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو بفستان ازرق مكشوف الكتفين وهي ترقص على اغنية “تعال” للفنانني العراقيين علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله. وعلقت فيفي عبده على الفيديو موجهة التحية الى الشعب العراقي قائلة: “‏بحبك واويا شعب العراق”. وكانت فيفي عبده قد طرحت موضوعا للنقاش مؤخرا على متابعيها عن الابناء الذين يرسلون اهاليهم الى دار المسنين متسائلة عن السبب الذي يدفهم الى ذلك.

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