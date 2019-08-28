كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها بفيديو طريف أثناء تواجدها في إحدى مدن الملاهي، بصحبة زوجها فاليريو أمارانو رجل الأعمال الإيطالي.
ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها على انستغرام، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه خائفة أثناء ركوبها قطار الملاهي بصحبة زوجها، الذي حاول طمئنتها بتدليك رقبتها إلا أنها لم تطمئن حتى انتهت مدة اللعب، لتعلق على انتهائها قائلة : “اكرهه.. لقد نجونا.. لكن ما زلت اريد الطلاق” لتقول بعدها “لا.. معا للابد حبيبي”.
وكتبت ريا ابي راشد في تعليق على الفيديو قائلة: “الأشياء التي نفعلها من أجل الحب، شاهدوا الفيديو لآخره، واسخروا مني كيفما شئتم”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ريا ابي راشد مع زوجها في المدينة الملاهي: “اريد الطلاق”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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