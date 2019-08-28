"الفارس والأميرة".. أزمة أفيش أول فيلم أنيميشن عربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر السيناريست المصري بشير الديك، مؤلف ومخرج فيلم "الفارس والأميرة" عن سعادته بعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، الذى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 29 سبتمبر/أيلول المقبل.





وقال بشير الديك لـ"العين الإخبارية": "تمنيت إخراج فيلم روائي طويل بالرسوم المتحركة منذ 20 عاما، وأشعر بالسعادة لأن الحلم أصبح واقعا ملموسا، وفوجئت بإدارة مهرجان الجونة السينمائي تطلب الفيلم لعرضه في الدورة الثالثة بعدما شاهدت برومو قصيرا، ووافقت بدون تردد؛ لأن الجونة السينمائي رغم عمره القصير مهرجان مؤثر وناجح".





Advertisements

وتابع: "الفارس والأميرة أول فيلم أنيميشن في العالم العربي، وسيعرض تجاريا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمصر وعدد من الدول العربية، وأتوقع أن يحقق إيرادات كبيرة؛ لأنه يضم ممثلين يمتلكون قاعدة جماهيرية عريضة مثل دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، عبدالرحمن أبوزهرة، عبلة كامل، مدحت صالح، ولقاء الخميسي".

وعن شكل الأفيش النهائي للفيلم قال بشير الديك: "الصورة النهائية لأفيش الفيلم كانت مصدر أزمة؛ لأنه فيلم رسوم متحركة وأصوات النجوم فقط تشكل البطولة، وبعد تفكير وسعيا لإرضاء النجوم قررنا تصميم أفيش كبير يضم صورة الممثل الحقيقية بجوار الشخصية التي يقدمها في الفيلم، وجارٍ تنفيذ الأفيش، وأتوقع الانتهاء منه مطلع الأسبوع المقبل".

قصة فيلم "الفارس والأميرة" مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبي الأسود؛ لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا.. خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.