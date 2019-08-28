"ديزني بلاس".. وحش ينقض على سوق الترفيه

تفتتح شركة ديزني هذا الأسبوع، شبكة البث الإلكتروني الخاصة بها "ديزني بلاس"، والتي تعتبرها الشركة الوحش الذي سيكتسح السوق.

ورغم انطلاق الشبكة رسميا في نوفمبر المقبل، لكن ديزني بدأت بالفعل في عروضها الدعائية لزيادة حماس الجمهور للاشتراك، إذ تتيح للمشتركين من أمريكا توفير 140 دولارا، في حالة اشتراكهم الآن ولمدة 3 أعوام مقبلة.

معالم شبكة ديزني بلاس للبث الإلكتروني بدأت تتضح حاليًا، إذ أعلنت الشركة أنها ستصدر مسلسلاتها الأصلية أسبوعيا، بشكل مختلف عن منافستها نتفليكس التي تصدر كافة حلقات مسلسلها مرة واحدة، وهي في ذلك تشبه شبكة HBO، باختلاف أن سعر الاشتراك في ديزني بلاس هو الأرخص، إذ تتكلف 7 دولارات أمريكية شهريا فقط.

موقع "سي نت" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن شبكة ديزني بلاس، وأهم العروض الحصرية التي ستقدمها جنبا إلى جنب مع أفلام ديزني ومارفل التي سبق عرضها.

ماهية شبكات ديزني للبث الإلكتروني





هي 3 شبكات: ديزني بلاس، والتي تنافس ديزني بها شبكات البث الإلكتروني المتلفزة الأخرى مثل نتفليكس وHBO، وستضم كل ما أنتجته شركة ديزني للإنتاج السنيمائي.

شبكة ESPN القائمة بالكامل على الرياضة، وشبكة هولو التي اشترتها ديزني في صفقة قريبة، والتي ستدمج أعمالها مع شبكة فوكس (اشترتها ديزني أيضًا بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 71 مليار دولار) وكلتاهما ستركز على الأعمال الدرامية التي تناسب كبار السن.

ستعمل ديزني على إطلاق كل شبكة بصفة فردية، كما وضعت سعرًا مخفضًا مجمعًا للشبكات الثلاث يبلغ 13 دولارا شهريا، إضافة إلى أعمال شركة مارفل، ومحتويات شركة فوكس مثل جميع مواسم المسلسل الشهير The Simpsons "عائلة سيمبسونز".

أعمال ديزني بلاس الأصلية:

1- The Mandalorian "حرب النجوم: الماندلوري"





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يعرض 12 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، بمشاركة نجوم كبار مثل بيدرو باسكال، جينا كارلو، وكارل ويذرز، ويتناول المسلسل قصة محاربي الماندلوري وتاريخهم السياسي، حيث تتطرق الأحداث إلى تاريخ الماندلوري ودورهم في حرب النجوم.

2- Monsters at Work "الوحوش في العمل"





مسلسل تلفزيوني مقتبس عن سلسلة أفلام Monsters Ink، تدور أحداثه حول مجموعة من الوحوش في عالم خيالي يعيشون فيه على الطاقة التي يقتبسونها من صراخ الأطفال، إلى أن يجدوا مصدرًا آخرًا للطاقة.

3- Mulan "مولان"





أعلنت ديزني عن تحويل فيلم الأنيميشن الناجح "مولان" إلى نسخة أخرى حية تدور حول فتاة صينية تغامر بالتنكر في هيئة الرجال والانضمام إلى الجيش بدلا من والدها العجوز.

4- Loki "لوكي"





تقدم ديزني نسخة تلفزيونية لشخصية البطل الخارق "لوكي"، الذي يقوم ببطولته توم هيدليستون، ومن المقرر أن يمتد المسلسل لـ6 حلقات، وفيه نتعرف أكثر على حياة "لوكي" وعلاقته بشقيقه ثور.



ماذا ستفتقد ديزني بلاس؟

رغم استحواذ ديزني على ملكية فوكس بكل عروضها، إلا أن بعض العروض التي تمتلكها لن تستمر في ديزني، أبرزها فيلم Deadpool "ديدبول"، المعروف أنه لكبار السن، وهو ما لا يتناسب مع قيم ديزني المحافظة التي تقدم عروضا تناسب الأطفال والعائلة.

رغم أن ديزني بلاس ستمتلك عروضًا أقل من نتفليكس، إلا أن انخفاض سعرها يعوض هذه الأزمة، وهو ما يجعل الاشتراك في ديزني بلاس تجربة تستحق.



