فيديو..تريلر جديد لفيلم الكوميديا والدراما Marriage Story

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن تريلر جديد لـ فيلم Marriage Story الكوميديا والدراما، والذى من المقرر أن يطرح في سبتمبر القادم.
فيلم Marriage Story من بطولة سكارلت جوهانسون، لورا ديرن، ميريت ويفر، آدم دريفر، راي ليوتا، مارك اوبراين، والاس شون، آلان ألدا، جولي هاجرتي، كايل بورنهيمر، ومن تأليف وإخراج نوح باومباخ.
الفيلم يدور حول نظرة المؤلف والمخرج نوح باومباخ الحازمة والتي تشمل العديد من وجهات النظر من أول الرحمة إلى الانفصال بسبب المشاكل التي تعيق الزواج.
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