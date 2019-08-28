شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لـ محمد منير يغنى لعبد الحليم حافظ "حبك نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو نادر لملك الغناء العربي محمد منير وهو يغني أغنية "حبك نار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أثناء مشاركته في مسلسل على عليوة. Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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