شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. البيت الفنى يختتم مشاركاته بالمهرجان القومى للمسرح بعرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن البيت الفنى للمسرح يختتم مشاركاته بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ١٢ بعرضين، هما "حدث فى بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث فى تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح السلام بقصر العينى، و"الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة فى تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، حيث يُقدم العرضين غدا الأربعاء وبعد غد الخميس ٢٨،٢٩ أغسطس الحالى بالمجان.

وأعرب "مختار" عن سعادته بمشاركات البيت الفنى للمسرح هذا العام والتى وصلت إلى ١٢ عرضا مسرحيا، وهو العدد الأكبر من المشاركات للبيت الفنى للمسرح فى تاريخه ضمن مسابقات المهرجان الرسمية، ولعروض مؤلفة لمؤلفين مصريين، هذا بالإضافة إلى مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة فى مسابقات المحترفين من خلال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو إنجاز يفخر البيت الفنى للمسرح بتحقيقه.

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يذكر أن عرض "حدث فى بلاد السعادة" من تأليف وليد يوسف، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، كمال عطية، محمد حسنى، فاطمة محمد على، أسامة فوزى، محمد الخيام، عبد العزيز التونى، إنجى كمال، المطرب وائل الفشنى ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبرى من ليبيا، ومجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم استعراضات كريمة بدير، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى محمد مصطفى، أشعار حمدى عيد،D mapping 3 رضا صلاح ومن إخراج مازن الغرباوى.

أما عرض "الطوق والأسورة" فتدور أحداثه فى صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمى، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.