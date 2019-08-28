شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم النجم العالمى جيرارد بتلر "Angel Has Fallen"، أن يحقق 21 مليون دولار أمريكي فور طرحه بدور العرض السينمائي.
يشارك في بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاي، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.
وتدورأحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم في إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكي ليتم استهدافه بطريقة أسهل.
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