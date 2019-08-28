شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء العرض المسرحى "البؤساء" بعد أزمة إضاءة مسرح ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر المخرج سامح بسيونى لإلغاء تقديم عرضه "البؤساء" المشارك ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح على خلفية الأزمة التى شهدها مسرح ميامى، بعد تأخر عرض المسرحية لـ 3 ساعات متواصلة، واضطر الجمهور لمغادرة مسرح ميامى، وبسؤال المنظمين قالوا "سيستم الإضاءة واقع".

وأعلنت إدارة المسرح تقديم العرض فى موعده غدا فى تمام الساعة الثامنة والنصف، والخميس فى تمام الساعة الرابعة عصرا .

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كانت لجنة التحكيم قد أصرت على مشاهدة العرض رغم تأخره، وبدأ مصمم الإضاءة إبراهيم الفرن فى إعداد إضاءة جديدة للمسرح بعد إغلاق المسرح وإجراء بروفة جينرال على الإضاءة الجديدة، كما وقعت مشادة كلامية بينه وبين المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب.

وخرج مخرج العرض سامح بسيونى بعد حوالى ساعة ونصف من التأخير وقدم اعتذاره للجمهور ولجنة التحكيم على تأخر تقديم العرض، ووعد ما تبقى من الحضور بتقديم العرض بعد ساعة من الآن، وحتى كتابة هذه السطور لم يبدأ العرض حتى الآن.