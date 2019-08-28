شكرا لقرائتكم خبر عن أول صدمات مسلسل Peaky Blinders .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت أولى حلقات الموسم الخامس من مسلسل Peaky Blinders المتابعين، حيث ظهرت "جريس" زوجة وحب حياة "تومى شيلبى، أثناء هلوسة سببها له دواء مسكن.

وتعد هذه اللقطة تأكيدا للمتابعين أن تومى شيلبى لم ينسها ولم يتخط لحظة وفاتها، بالرغم من زواجه بأخرى وإنجاب طفلة منها.



peaky blinders

ومع سير المحادثة بينهما في مخيلته أكد تومي وجريس أنه بعد كل هذا الوقت، لا يزال حبهما قائمًا، وقالت جريس لـ تومى إنه عليه أن يستمع للأصوات التى يسمعها، وأن يقوم بما يخبرونه، في محاولة منها لإنقاذه من الظلام الغارق فيه، قبل أن تختفى.

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peaky blinders

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس من مسلسل Peaky Blinders الذى بدأ عرضه يوم 25 أغسطس، الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.