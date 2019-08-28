بالصور| سميرة سعيد بإطلالة كلاسيكية بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت سميرة في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، مرتدية قبعة على رأسها، وفستان أسود وزينته بالإكسسورات. وكانت "الديفا" انضمت مؤخرًا إلى لجنة تحكيم برنامج "The Voice" الذي يعرض على شاشة mbc، الى جانب الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام والفنان المصري محمد حماقي.

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