ليالي الصيفية| هند رضا تستعرض رشاقتها على الشاطئ وأحمد داود مع أسرته وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، وظهرت إنجي في الصور بـ"مايوه"، وقبعة على رِأسها.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ميرهان في الصورة بـ"كاش مايوه" من أمام البحر.

هند رضا

نشرت المذيعة والفنانة هند رضا، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت هند وهي تستعرض رشاقتها أمام البحر.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام" صورًا من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل.

أحمد فريد

نشر الفنان أحمد فريد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من عطلته الصيفية التي يقضيها بمدينة بودفا في الجبل الأسود.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد داود وأولادهم من داخل يخت في وسط البحر، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية .

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مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خاطر في الصورة من داخل " حمام السباحة"، أثناء الاستمتاع بإجازتة الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

سالي عبدالسلام

نشرت سالي عبدالسلام صورة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون قصير، أثناء عطلتها الصيفية في لبنان.

زينة

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بملابس الصيف، خلال تواجدها في مدينة العلمين الجديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حسام الحسيني

نشر المخرج حسام الحسيني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من الخلف، من أحد الأماكن الساحلية التي يقضي فيها إجازته الصيفية.

مجدي كامل

نشر الفنان مجدي كامل صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بنظارة شمسية من أمام البحر.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة دومنيك حوراني صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أصفر قصير من أمام شرفة.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة بلقيس فتحي صورة تجمعها بزوجها ونجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بلقيس في الصورة من أمام برج بيزا المائل في إيطاليا.

إنجي علاء

نشرت الكاتبة إنجي علاء صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوة" قصير، من أمام البحر، أثناء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

أميرة هاني

نشرت الفنانة أميرة هاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوة" من داخل يخت في البحر، أثناء عطلتها الصيفية