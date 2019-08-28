"التيار" يفسد عرض "البؤساء" بمسرح ميامي.. والجمهور يرحل غاضبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:

حالة من الغضب سيطرت على الجمهور الذي حضر عرض مسرحية "البؤساء"، التي تعرض على مسرح ميامي بوسط البلد، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12.

وتسبب "انقطاع التيار" في تأخر العرض، وهو ما جعل الجماهير، التي حرص على التواجد لمشاهدة العرض، مغادرة المسرح.

وحرص مخرج العرض سامح بسيوني، على تقديم الاعتذار للجمهور بسبب العطل المفاجئ بالمسرح، مشيرا إلى عدم عودة التيار قبل ساعة، ليغادر الجمهور المسرح.

وكان من المقرر عرض المسرحية في الساعة الثامنة والنصف مساء، من مساء أمس.