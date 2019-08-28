قبل حفله بالساحل.. تامر حسني يوجه "تنبيه هام" لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

وجه الفنان تامر حسني، تنبيهًا هامًا لجمهوره قبل حفله بالساحل، والمقرر إقامته 30 أغسطس الجاري.

ونشر تامر حسني عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي على "إنستجرام"، رسالة تنبيهية لجمهور حفله وقال: "لشدة الإقبال الجماهيري على حفل النجم تامر حسني، الموافق الجمعة 30 أغسطس ‏بمدينة العلمين الجديدة، وبعد أن انتهينا من بيع أول فئة من التذاكر، فحرصًا على سلامة الجميع يرجى العلم ‏بأنه لن تفتح الأبواب نهائيًا لغير حاملي التذاكر".‏

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وتابع : "كما أننا لن نسمح بدخول أي أعداد أكثر من مساحة موقع الحفل، ونكرر إفادتكم بهذا التنبيه ‏حرصًا منا على لنظام وخروج الحفل بمستوى يليق باسم مصر من جميع النواحي التنظيمية".‏

يذكر أن الفنان تامر حسني سيحيي حفله بالساحل بمشاركة الفريق العالمي جيبسي كينجز بالساحة الموسيقية بالعلمين الجديدة، والمقام مساء الجمعة 30 أغسطس.