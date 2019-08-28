قبل حفله بالساحل.. تامر حسني يوجه "تنبيه هام" لجمهوره

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
وجه الفنان تامر حسني، تنبيهًا هامًا لجمهوره قبل حفله بالساحل، والمقرر إقامته 30 أغسطس الجاري.
ونشر تامر حسني عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي على "إنستجرام"، رسالة تنبيهية لجمهور حفله وقال: "لشدة الإقبال الجماهيري على حفل النجم تامر حسني، الموافق الجمعة 30 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة، وبعد أن انتهينا من بيع أول فئة من التذاكر، فحرصًا على سلامة الجميع يرجى العلم بأنه لن تفتح الأبواب نهائيًا لغير حاملي التذاكر".
وتابع : "كما أننا لن نسمح بدخول أي أعداد أكثر من مساحة موقع الحفل، ونكرر إفادتكم بهذا التنبيه حرصًا منا على لنظام وخروج الحفل بمستوى يليق باسم مصر من جميع النواحي التنظيمية".
يذكر أن الفنان تامر حسني سيحيي حفله بالساحل بمشاركة الفريق العالمي جيبسي كينجز بالساحة الموسيقية بالعلمين الجديدة، والمقام مساء الجمعة 30 أغسطس.
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