عبير صبري بـ"قبعة" و"الصاوي" يقتحم يشرب القصب.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: ياسمين الشرقاوي

يحرص العديد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورها ومتابعيهم عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعض لحظاتهم المميزة.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية قبعة خلال تواجدها بإحدى الأماكن العامة، وعلقت عليها قائلة: "بونجور حبايبي".

رامي عياش

الفنان اللبناني رامي عياش، شارك متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها من سيارته الخاصة، وعلق علهيا قائلًا: "أحظى بيوم جيد حتى الأن".

راغب علامة

شارك الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره بصورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر علامة في الصورة بملابس كاجوال من اللون الأبيض.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: " ثق بنفسك وكن سعيد".

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لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها من أحد المطاعم الشهيرة في فرنسا.

دنيا بطمة

نشرت النجمة المغربية دنيا بطمة، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها بجوار طائرة في أحد المطارات، وعلقت عليها قائلة: "في الطيران الف متعة، لا تكشف عن نفسها الا لمن يرتفع".

خالد الصاوي

داعب الفنان خالد الصاوي متابعيه عبر "إنستجرام"، ونشر صورة له أثناء تناول "عصير "القصب"، وعلق عليها موجهًا حديثه إلى جمهوره قائلًا: "تشربوا معايا حبة قصب بدل الحر؟.

بسكال مشعلاني

نشرت الفنانة اللبنانية بسكال مشغلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون قصير، وشعر بني كيرلي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

مروة ناجي

نشرت المطربة مروة ناجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل من أحد حفلاتها، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت يارا في الصورة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أسود.