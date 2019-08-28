بالصور| إلهام شاهين وصفية العمري ومحمود حميدة يتوجهون لسوريا لحضور معرض دمشق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء توجها إلى سوريا بصحبة مجموعة من الفنانين لحضور فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61، التي تفتتح فعاليتها غدًا الأربعاء.

وظهر في الصور بجانب بوسي شلبي، الفنانة إلهام شاهين، صفية العمري، محمود حميدة، عفاف راضي، وعلقت بوسي: " إلى سوريا معرض دمشق الدولي".

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وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي،غدًا الأربعاء، بحفل افتتاح رسمي، فيما يفتح أبوابه أمام زواره يوم الخميس، ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تحيي النجمة الكبيرة عفاف راضي حفلا غنائيًا على مسرح دار أوبرا دمشق، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، في أولى حفلاتها بعد فترة غياب طويلة استمرت سنوات، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتعد عفاف راضي هي المطربة المصرية الأولى التي تغني في دار أوبرا دمشق، ومن المقرر أن تسافر خلال اليومين المقبلين لإجراء بروفاتها التحضيرية الخاصة بالحفل.