اللبناني أنطوني صهيون يضع الموسيقى التصويرية لفيلم تامر حسني "الفلوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
بدأ المخرج سعيد الماروق عقد جلسات عمل مع الموسيقي اللبناني أنطوني صهيون، في وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "الفلوس"، الذي يقوم ببطولته تامر حسني وزينة،
الماروق كان قد انتهى في يوليو الماضي من تصوير جميع مشاهد الفيلم، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم إجازة نصف العام، بعدما لم يتمكن صناعه من عرضه في موسم عيد الأضحى.
فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومحمد سلام، وآخرين، إضافة إلى ظهور ويزو ضيفة شرف، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
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