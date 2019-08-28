"الأسطورة" في مهب الريح.. واتجاه لمنعه من الغناء بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا المطرب المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بمصر، اتحاد النقابات الفنية، إلى اجتماع عاجل، الثلاثاء، لبحث تجاوزات الفنان المصري محمد رمضان في حفل بالساحل الشمالي.



وقال مصدر لـ"العين الإخبارية" إن "شاكر" اتصل تليفونيا بالمخرج المصري عمر عبدالعزيز، "رئيس اتحاد النقابات الفنية، وطلب منه ضرورة الدعوة لعقد اجتماع طارئ يضم رؤساء النقابات الفنية الثلاث "التمثيلية والموسيقيين والسينمائيين"، لبحث حل الأزمة التي نشأت بعد ظهور محمد رمضان عاريا في حفل بالساحل الشمالي وعدم التزامه بمراعاة الادآب العامة وتقاليد المجتمع.





وأكد المصدر وجود اتجاه قوي لدى رؤساء النقابات الفنية لمنع محمد رمضان من الغناء بشكل نهائي.

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وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، أصدرت بيانا حول الأزمة أكدت خلاله "أن التصريح الذي حصل عليه محمد رمضان للغناء بحفل الساحل الشمالي (تصريح مؤقت)، وتم بناء على طلب نقابة الممثليين، وكلتا النقابتين تخضع لقانون واحد وهو 35 لسنة 1978 تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات الفنية، والذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية بممارسة الأنشطة الفنية المختلفة".

وأشار البيان إلى أن التصريح لمحمد رمضان بالغناء من جانبها كان "مجرد إجراء روتيني، ووقع (رمضان) على إقرار بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية"، وأضاف البيان: "الرقابة على المصنفات الفنية هي التي تمارس الدور الرقابي على المسرح وليس نقابة المهن الموسيقية".



