اتهام الإعلامي عمرو أديب بـ"إهانة الدواء المصري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام مصرية بأن لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقّت شكوى من صيدلي ضد الإعلامي عمرو أديب، مقدّم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، يتهمه فيها بـ"إهانة الدواء المصري".
ووفق صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الشكوى اتهمت أديب بالحديث عن الدواء بطريقة غير علمية، لا سيما أنه ليس طبيباً، ما أصاب مرضى التأمين الصحي بـ"الهلع والفزع"، كما أكدت أن كلامه "أكاذيب".
وقال الصيدلي في شكواه: "إن أديب تعمّد تعميم بعض الأخطاء التي تحدث في حالات فردية محدّدة، ما تسبب في قلق المرضى، وهو ما يعد مخالفة للمعايير الإعلامية".
وقرّرت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، وعضوية صالح الصالحي ومجدي لاشين، التحقيق في هذه الشكوى، الثلاثاء.
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