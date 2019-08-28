"الوطني للسينما" يختار فيلم "ولدي" التونسي لينافس بقوة على جائزة الأوسكار

تونس - لايف ستايل
أختار المركز الوطني للسينما والصورة، الفيلم التونسي «ولدي» لمحمد بن عطية لتمثيل تونس بمنافسات جائزة الأوسكار لـ أفضل فيلم عالمي في الدورة 92 لجوائز الأوسكار بلوس أنجلوس في 9 فبراير 2020.
وقامت العديد من البلدان بترشيح الأفلام التي ارتأت فيها أفضل تمثيل لها في هذه المناسبة العالمية وذلك وفقا للإجراءات والمعايير المحددة من قبل أكاديمية الأوسكار.
تم اختيار الفيلم الذي سيمثل تونس في جوائز الأوسكار من قبل لجنة نظمت تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة تتكون من سبعة أعضاء: شيراز العتيري المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة وسليم درقاشي الكاتب العام للمركز الوطني للسينما والصورة، سلمى بكار مخرجة و منتجة، النوري بوزيد مخرج، جيلاني السعدي مخرج، مصلح كريم منتج ، خميس خياطي مخرج وناقد سينمائي.
الفيلم الذي سيمثل تونس في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل هو «ولدي» لمحمد بن عطية و ذلك لأن هذا الفيلم يستجيب لجميع المعايير الواردة في لائحة المشاركة المنصوص عليها من قبل أكاديمية الأوسكار، كما تجدر الإشارة أن هذا الفيلم حظي بأغلبية الأصوات في قبل لجنة الاختيار التي اجتمعت للغرض بمقر المركز يوم 26 أغسطس 2019 .
وعادة ما يكون الإعلان الرسمي عن نتائج الاختيار الأولي للأفلام في غضون شهر ديسمبر 2019 يليها الإعلان عن قائمة أفلام التي ستترشح نهائيا في المسابقة في جانفي 2020.
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