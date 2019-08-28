شكرا لقرائتكم خبر عن The Report فيلم واقعى عن أحداث ما بعد 11 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Amazon Prime عن أول تريلر للفيلم المبنى على أحداث واقعية The Report، ومن المقرر أن يطرح الفيلم يوم 15 نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول حول العالم.

فيلم The Report من إخراج وتأليف سكوت ز. بيرنز، ومن بطولة آدم درايف، كوري ستول، ايفاندر داك جونيور، جون هام، ليندا بأول، أنيت بينينج، ساندرا لاندرز، جون روثمان، فيكتور سليزاك، جي بويد، الكسندر شابلن، جوان تاكر.

The Report هو فيلم مثير يعتمد على الأحداث واقعية، حيث تم تكليف الموظف المثالي دانييل جونز لقيادة تحقيق في برنامج الاعتقال والاستجواب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الذي تم إنشاؤه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وبالتالى يؤدي ذلك إلى مطاردة جونز للحقيقة، والكشف عن حقائق حول الطرق والأساليب التي استخدمتها أكبر وكالة استخبارات في البلاد لتدمير الأدلة، وتخريب القانون، وإخفاء سر كبير وهام عن الرأي العام الأمريكي.