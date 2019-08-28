شكرا لقرائتكم خبر عن "السيستم واقع".. الجمهور يغادر مسرح ميامى بعد تأخر عرض "البؤساء" 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة كبيرة شهدها مسرح ميامى، حاليا، بعد تأخر عرض مسرحية البؤساء لـ 3 ساعات متواصلة ضمن برنامج عروض المهرجان القومى للمسرح، واضطر الجمهور لمغادرة مسرح ميامى، وبسؤال المنظمين قالوا "سيستم الإضاءة واقع".

وأصرت لجنة التحكيم على مشاهدة العرض رغم تأخره، وبدأ مصمم الإضاءة إبراهيم الفرن فى إعداد إضاءة جديدة للمسرح بعد إغلاق المسرح وإجراء بروفة جينرال على الإضاءة الجديدة، كما وقعت مشادة كلامية بينه وبين المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب.

Advertisements

وخرج مخرج العرض سامح بسيونى بعد حوالى ساعة ونصف من التأخير وقدم اعتذاره للجمهور ولجنة التحكيم على تأخر تقديم العرض، ووعد ما تبقى من الحضور بتقديم العرض بعد ساعة من الآن، وحتى كتابة هذه السطور لم يبدأ العرض حتى الآن.