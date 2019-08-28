شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل الإثارة والرعب Titans، الذى طرحته الشركة المنتجة منذ قليل، الكثير من المفاجآت والصدمات لجمهوره، قبل طرحه رسمياً يوم 6 سبتمبر المقبل على الشبكة التليفزيونية نتفليكس.

وتدور قصه مسلسل Titans حول فريق من الأبطال الخارقين الشباب بقيادة نايتوينج أو روبن فى فيلم باتمان سابقا لمحاربة الشر والمخاطر الأخرى، وهو من تأليف جريج بيرلانتى، وأكيفا جولدسمان، وجيف جونز، ومن بطولة برينتون ثويتس، وتيجان كروفت، وآنا ديوب، وليندسى جورت، ومينكا كيلى، وريان بوتر، وآلان ريتسون.