شاهدوا قُبلة ميلانيا ترامب لجاستن ترودو تهزُّ مواقع التواصل.. وهذا تفسيرها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:56 مساءً - تحوّلت صور سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وهما يقفان على مقربة من بعضهما البعض ليلة الأحد على هامش قمة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى بفرنسا، إلى “تريند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لتزايد التفاعل عليها من قبل المستخدمين الذين علَّقوا على نظرات وقبلات ميلانيا لجاستن. وظهر جاستن في الصور وهو يتحدّث مع ميلانيا قبل أن يتكئ ليطبع قبلة على خدها، وهو ما استحوذ على اهتمام أغلب المتابعين عبر موقع “تويتر”، وسرعان ما تم نشر الصور مع إضافة بعض التعليقات التي تُناسب تلك الواقعة.

فكتب أحدهم “يبدو أن ميلانيا مفتونة برئيس الوزراء الكندي ويمكنني تفهم سبب ذلك”، وكتب آخر: “الكل بحاجة لشخص ينظر إليه بنفس الطريقة التي تنظر بها ميلانيا لجاستن”. وكتبت مستخدمة: “أعتقد أن زوجي كان سيطلقني إذا نَظَرت لرجل آخر بنفس الطريقة التي نظرت بها ميلانيا لجاستن”.

وفي خضم كل ما أُثير على تويتر حول تلك الصور، نقلت صحيفة “إكسبريس” عن خبيرة لغة الجسد، جودي جيمس، قولها “المشكلة في تلك القبلات التي تكون على الهواء هي أنها تنطوي على قدر كبير من الإثارة حين تظهر على هيئة لقطات ثابتة، وربما ما تسبّب في إثارة كل هذا الجدل حول قبلة ميلانيا وجاستن هو زاوية الكاميرا التي جعلت الأمور بينهما تبدو أكثر رومانسية”.

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