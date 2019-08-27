من أجل حفنة تماثيل.. نتفلكس ترضخ لأوسكار

وافقت "نتفلكس" على التخلي عن العرض الأول لأحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي "ذا أيريش مان" (الرجل الأيرلندي)، ليتم طرحه أولا في دور العرض لمدة شهر ثم يعرض على شاشتها، وذلك مقابل المنافسة على جوائز الأوسكار التي تشترط العرض السينمائي العام أولا.



وتطمح نتفلكس في الفوز بعدة جوائز عند منافسة الفيلم، الذي يلعب بطولته آل باتشينو وروبرت دي نيرو ومجموعة كبيرة من النجوم في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دور السينما، وبعد 26 يوما، أي في 27 من الشهر نفسه، سيبدأ عرضه لأول مرة على "نتفلكس".

والفيلم قصة ملحمية عن الجريمة المنظمة في أمريكا يرويها قاتل مأجور.





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وفي العام الماضي، وافقت "نتفلكس" على العرض السينمائي لفيلم "روما" لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع قبل إتاحته لمشتركيها طبقا لشروط الترشيح للأوسكار، رغم أن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء جميع لجنة جوائز أوسكار أو أصحاب دور العرض خاصة أن الفئة الأخيرة تتمسك بعرض العمل مدة لا تقل عن 90 يوما قبل عرض النسخة الرقمية.

ورغم فوز "روما" بجائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم بلغة أجنبية لكنه خسر جائزة التصوير لعدم تحقيق حد أدنى من الإيرادات بشباك التذاكر.





وبحسب "هوليوود ريبورتر" فإن "نتفلكس" تصدت لإنتاج "ذا أيريش مان" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، بعد تنحي شركة "بارامونت"، وصور سكورسيزي نسختين الأولى للعرض السينمائي وأخرى الرقمي معتمدا على الإضاءة الصناعية والخدع البصرية خاصة في مشاهد الفلاش باك.







