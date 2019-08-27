30 يوما تفصل أول رائد فضاء إماراتي عن الرحلة التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، الاستعداد قبل انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2019، حيث تفصله 30 يوماً عن رحلته التاريخية، كأول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الدولية.
وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، عن التفاصيل الكاملة للمهمات والتجارب العلمية التي ينفّذها المنصوري.
وسلّط المركز الضوء على التفاصيل الخاصة التي شملت المهمة العلمية، وعمليتيْ الإطلاق والهبوط، ومراحل التدريبات والعزل الصحي، التي تسبق نقطة الصفر، أي موعد الانطلاق إلى الفضاء.
وتضم مهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية طاقماً رئيسياً يتكون من هزاع المنصوري، والروسي أوليج سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مير، بينما يشمل الطاقم البديل، الإماراتي سلطان النيادي، وسيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن.
وتندرج البادرة ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعدّ أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات فضائية مأهولة.
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