"لص بغداد" يتنقل بين القاهرة ودبي قريبا

يستأنف النجم محمد إمام تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، للمخرج أحمد خالد موسى، أول سبتمبر/أيلول المقبل .

وقال موسى لـ"العين الإخبارية" إنه من المقرر أن يواصل تصوير أحداث العمل حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019، مضيفاً أن المشاهد المتبقية تعدّ أكثر إثارة وصعوبة، وأغلبها يحتوى على مشاهد "الأكشن".

وأفاد موسى بأن المشاهد المتبقية ستُصوّر ما بين القاهرة ودبي، معرباً عن أمله في طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم منتصف العام الدراسي .

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ويراهن موسى على نجاح "لص بغداد"، خصوصاً أن العمل يعتمد على المغامرة والتشويق والإثارة، وتتخلل أحداثه التي تدور في إطار "الأكشن" بعض المواقف الكوميدية.

ويختلف فيلم "لص بغداد" بشكل كامل عن كل الأفلام السابقة التي شارك فيها الفنان محمد إمام، إذ سيقدّمه للجمهور في ثوب جديد تماماً.

"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، وهو من بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومحمد عبدالرحمن.

وتؤدي الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية ضمن الفيلم، الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام .