بالفيديو.. حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، وشهدت مواصلة فريق ليفربول انتصاراته؛ حيث أصبح الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في المسابقة إلى الآن، وعودة مانشستر سيتي، حامل اللقب، لدرب الانتصارت من جديد.
السيتي هزم بورنموث بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الليفر، وصيف النسخة الماضية، الذي فاز بالنتيجة ذاتها على أرسنال، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب.
وتعثر مانشستر يونايتد بالخسارة 1-2 أمام كريستال بالاس، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثالث.
وخسر توتنهام بهدف دون رد أمام نيوكاسل يونايتد، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع.
"العين الرياضية" تبرز أهم أرقام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي عبر الفيديوجراف التالي.
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