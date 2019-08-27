اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: تداول الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفل زفاف أحياه الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي. حيث رفض أن يلبّي طلب الجمهور بأداء أغنيته الحديثة "يوم تلات" إلا في حال تواجدت الفنانة دينا الشربيني بجواره على المسرح. فلبت طلبه بينما خاطبتها الإعلامية بوسي شلبي بصوتٍ عال قائلة: "قوليله أنك بالثلاث بنات!!"

والمُلفِت أن دياب توقف عن الغناء في انتظار وصول "الشربيني" إلى جواره، وخاطبها قائلاً: "إيه ده.. قربي شوية كده.. ادخلي يا دينا"، الأمر الذي أخجلها وسط تصفيق الحضور.

وما أن وصلت أكمل "دياب" أداء الأغنية ملمحاً إلى أنها هي المقصودة بشخصية السمرا التي تتضمنها كلمات الأغنية.

يُذكر أن الحفل جمع غدداً من النجوم والوجوه المعروفة في أجواء من الحماس والفرح.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يُصرّ على وقوف دينا الشربيني بقربه في حفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.