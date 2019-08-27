شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الموعد النهائى لعرض فيلم مارتن سكورسيزى الجديد The Irishman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لفيلم The Irishman للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى وبطولة النجمان الكبار آل باتشينو وروبرت دى نيرو، عرض الفيلم يوم 27 سبتمبر المقبل عبر الشبكة التليفزيونية نتفليكس.

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وتدور احداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار القادم.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.