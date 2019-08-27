شكرا لقرائتكم خبر عن فريق"واما" يسافر لأسبانيا لتصوير أغنيتين من ألبومهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق "واما" الغنائى" المكون من أحمد فهمى، ونادر حمدى، وأحمد الشامى، ومحمد نور، للسفر إلى إسبانيا مطلع الشهر المقبل، لتصوير أغنيتين من ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى"، ويستمر التصوير هناك لمدة 15 يوماً.

واستقر فريق "واما" على المخرج الأسبانى Sereja Tkachenko لإخراج الأغنيتين.

ويتطلع فريق واما لتصوير أغنيتين الأولى بعنوان " شمس وبحر"، وهى الأغنية الأولى التى طرحها الفريق للترويج للألبوم، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، توزيع ومكساج نادر حمدى، اما الأغنية الثانية بعنوان "على فكرة" وهى من كلمات تامرحسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقى نادر حمدى.

Advertisements

يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.