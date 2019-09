شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تبدأ عرض الموسم السابع من Star Wars فى فبراير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ديزنى أن الموسم السابع من المسلسل التلفزيوني للرسوم المتحركة Star Wars: The Clone Wars، من المقرر أن يتم عرضه في فبراير 2020.

تدور سلسلة الرسوم المتحركة بين أحداث Star Wars: Attack of the Clones و Star Wars: Revenge of the Sith.

تم عرض المسلسل في البداية على شبكة Cartoon Network لمدة خمسة مواسم قبل أن ينتهي في 2013 ويعود للموسم السادس على Netflix في عام 2014، حسبما نشر التقرير على موقع " tvseriesfinale".

