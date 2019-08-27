بعنوان "حان وقت العودة للعمل" التريلر الرسمى للموسم الأخير من Mr. Robot

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والأكشن الشهير Mr. Robot عن التريلر الرسمى للموسم الرابع والأخير من المسلسل المقرر عرضه فى 6 أكتوبر المقبل.
وفى تصريح لمخرج المسلسل قال "الموسم الرابع والأخير من مسلسل Mr. Robot سيضم الكثير من المفاجآت والإجابات على اسئلة طالما وجهت للمواسم الأولى ، ولا يمكننى الانتظار أكثر من ذلك لمشاركته مع المشاهدين، ومعرفة آرائهم".
وعلى سياق متصل كان قد حصل "مالك" على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ..
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