شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آسر ياسين يروج لفيلم "الشايب" بالتاتو والعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم آسر ياسين لفيلمه الشايب بصورة نشرها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" ظهر فيها قوة جسمانه ورسم تاتو على ظهره لأحد رسوم الكوتشينه .

ويواصل آسر ياسين فى التحضيرات لفيلم "الشايب" مع المخرج حسين المنباوى والمؤلف صلاح الجهينى، وعقد جلسات عمل لاختيار باقى فريق العمل بجانب النجم سيد رجب والفنان عمروعبد الجليل ومحمد عبد الرحمن "توتة"، قبل بدء التصوير أكتوبر المقبل.

وظهر آسر ياسين بشخصية "الشايب" فى مشهد نهاية "ولاد رزق 2" وكان بصحبة سيد رجب وكان القصد من ذلك هو بداية شخصية الشايب مع عالم " ولاد رزق"، ولكن تقديم فيلم "الشايب" سيكون منفصلا تماماً عن الجزء الأول والثانى المعروض حالياً، مع احتمالية ظهور بعض أبطال "ولاد رزق" كضيوف شرف فى "الشايب" .

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ويرغب صناع فيلم "ولاد رزق" وهم صناع "الشايب" أيضاً فى تقديم سلسلة أفلام من عالم "ولاد رزق" على غرار مجموعة أفلام fast and furious الذى تم اشتقاق منها فيلم جديد لشخصية الضابط Hobs فى عمل طرح باسم "Hobs & Shaws"، على أن يكون "الشايب" تمهيداً للجزء الثالث من "ولاد رزق" والذى لم يقرر موعد البدء فى تنفيذه.

كانت آخر أعمال آسر ياسين السينمائية فيلم "تراب الماس"، للمخرج مروان حامد عام 2018، وحقق خلاله نجاحا كبيرا من حيث الإيرادات.