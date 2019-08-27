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عفاف راضى ومحمود حميدة وصفية العمرى وبوسى شلبى فى سوريا.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر عدد كبير من نجوم مصر منذ ساعات قليلة إلى الأراضى السورية، للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 61 من مهرجان دمشق السينمائى الدولى.

 

وكان من ضمن الوفد المصرى المتجه إلى سوريا، النجمة الكبيرة عفاف راضى، والنجمة الكبيرة صفية العمرى، والنجم محمود حميدة، والنجمة إلهام شاهين، والإعلامية بوسى شلبى.

 

ومن مفاجآت حفل افتتاح مهرجان دمشق السينمائى الدولى، هو غناء النجمة الكبيرة عفاف راضى فى حفل الافتتاح، ومن المتوقع أن تقدم خلاله باقة من أغانيها التى اشتهرت بها على مدار مشوارها الفنى.

 

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