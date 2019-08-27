شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن The Secret Life of Pets 2 يحقق 414 مليون دولار منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن The Secret Life of Pets 2 إيرادات وصلت إلى 414 مليون دولار أمريكى حول العالم، منذ طرحه يوم 7 يونيو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 158 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و256 مليون دولار حول العالم.

فيلم The Secret Life of Pets 2 باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفى، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبى موينيهان، كايلى هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.

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وتدور أحداث فيلم 2 The Secret Life of Pets حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكنى فى مانهاتن، عن "ماكس" كلب أليف تنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يشترى مالكه كلبًا آخر اسمه ديوك، وتبدأ بينهما خلافات كثيرة لكنهما يضطران إلى وضع خلافاتهما جانبًا، عندما يكتشفان أن هناك أرنبًا يُدعى (سنو بول)، يبنى جيشًا من الحيوانات المنبوذة، من أجل الانتقام من كل الحيوانات التى تحظى بحياة سعيدة فى بيوت مريحة.