شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحلقة الثانية من الموسم الخامس لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، والتى عرضت أمس وجاءت بعنوانBlack Cats ، فى حصد تقييمات 9.5 عبر موقع imdb الشهير بعد ساعات من طرحها.



تقيم الحلقة الثانية

وانخفضت الحلقة الأولى من الموسم الجديد فى التقييم لتصل لـ 9.0 عبر الموقع الشهير، بعد أن حصلت على تقييم 9.2 أمس.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.