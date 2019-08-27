شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مدحت صالح وبغدادى بيج باند فى محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقام غدا الأربعاء 28 أغسطس ثلاثة حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساء بمشاركة دولية من الهند يليها وفى التاسعة مساء يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية، الى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز.

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وفى العاشرة مساء يشدو النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بباقة من اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد، حكاية وردية ،و لاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.