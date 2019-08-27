شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يحيى لأول مرة حفلا غنائيا فى السعودية..أعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم محمد عدوية الخميس المقبل أولى حفلاته فى مدينة الطائف، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ ومن المقررأن يقدم عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة لجمهوره من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى عدوية فى السعودية كما يقدم عدد من المفاجآت خلال الحفل بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365".

وأحيا "عدوية"، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام حاليا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل كبيرمن جمهوره وبدأها بأغنية "واحد عاوزة تقربله" وبعدها قدم عدد كبير من الأغاني منها "حبيبي فين ماتكون" و"مش فارقة معايا" ويسلم عليا"و" سيبي روحك وارقصي" و"الطيب أحسن"و"أنا راجع بليل" و" ولاكان الحب عمره باختيارنا" و" بقالو كام يوم" و"ست البنات".

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عزوالملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.